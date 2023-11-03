Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после его задержания

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Блогер Аяз Шабутдинов, задержанный в Москве, не признает своей вины и считает, что заявившая на него в правоохранительные органы клиентка его оговорила. Об этом супруга мужчины Лидия Муцольгова сообщила в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Женщина написала, что сумма претензий, предъявленных блогеру, 1,9 миллиона рублей. При этом ни об уклонении от уплаты налогов, ни о мошенничестве речь якобы не идет.

Она подчеркнула, что команда сотрудничает со следствием, предоставляет всю необходимую информацию.

Муцольгова и Шабутдинов не заключали официальных отношений. Они поженились по мусульманским обычаям, воспитывают двух детей. Блогер признавался, что хотел расстаться с супругой.

О его задержании стало известно в пятницу, 3 ноября. Операцию по задержанию осуществляли ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

Позднее полиция возбудила в отношении него уголовное дело о мошенничестве. Отмечалось, что задержанный вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить всех желающих эффективной предпринимательской работе с получением сверхдоходов.

Отмечалось, что заявление на блогера написала сотрудница московской таможни Наталья Калистратова. Потерпевшая подчеркнула, что ее обманули, как и других, кто купил курсы мужчины.

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова