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19 октября, 11:12

Происшествия

Таможенники в Домодедово обнаружили более 30 кг радиоактивных грибов у иностранца

Фото: MAX/"ФТС России"

Более 30 килограммов сушеных белых грибов с повышенным радиационным фоном обнаружили сотрудники таможни в аэропорту Домодедово в багаже 32-летнего иностранца, который собирался улететь в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Мужчина сдал в багаж коробку весом 31 килограмм. Во время контроля на цокольном этаже зоны комплектации сработала стационарная система "Янтарь", которая предназначена для поиска делящихся и радиоактивных материалов.

После того как инспекторы вскрыли упаковку, внутри обнаружился заводской картонный пакет с сыпучим веществом. Согласно этикетке, это были сушеные белые грибы одной из российских компаний.

Переносной радиометр-спектрометр показал, что уровень естественного радиационного фона содержимого превышен более чем в 10 раз. Первичная идентификация выявила радионуклид цезий-137 (Cs-137).

Информацию сразу направили в Роспотребнадзор. По решению ведомства пищевую продукцию признали радиоактивным отходом, который подлежит захоронению в установленном порядке.

Компании, выпустившей эту партию грибов, выдали предписание и разработали программу мероприятий по предотвращению причинения вреда. Действие декларации о соответствии ЕАЭС на товар "Гриб белый сушеный" прекращено, выпуск продукции по ней остановлен, дальнейшая реализация также приостановлена.

Ранее сотрудники таможни в Шереметьево обнаружили у 25-летней пассажирки незадекларированные коллекционные монеты стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Россиянка прилетела в Москву из Стамбула; ее остановили в "зеленом" коридоре. Рентген-машина показала 87 монет в подарочных упаковках, находившихся в ее багаже.

По словам девушки, монеты она везет для личного использования, а их стоимость ей неизвестна. В ходе экспертизы выяснили, что они сделаны из серебра 999-й пробы, а также цинка, меди и никеля.

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