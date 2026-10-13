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13 октября, 11:07

Происшествия

Таможенники Домодедово нашли у пассажира незадекларированные часы стоимостью 9,4 млн руб

Фото: MAX/"ФТС России"

В аэропорту Домодедово у пассажира, прилетевшего из Дубая, нашли незадекларированные наручные часы стоимостью более 9,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Владельцем аксессуара оказался 38-летний россиянин. Он проходил через "зеленый" коридор, где его и остановили инспекторы.

Во время таможенного осмотра мужчина снял с себя и предъявил часы F.P.JOURNE Invenit et Fecit из металла серого цвета. По словам пассажира, до этого он вылетел с этими часами из России, но не задекларировал их и не стал оформлять документы по возвращении.

Согласно экспертизе, изделие новое и оригинальное, а для его изготовления использовали титан, нержавеющую сталь и сапфировое стекло.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров"). Мужчине выписали штраф в размере 4,3 миллиона рублей.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили 965 серебряных украшений общей стоимостью 5 миллионов рублей у 40-летнего иностранца, прибывшего из Гуанчжоу. Иностранец заявил, что везет изделия для личного пользования. Проведенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из серебра 925-й пробы со вставками из фианитов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

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