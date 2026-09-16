Таможенники Пулково нашли 55 кг натуральных волос в багаже прилетевшей из Дубая пассажирки

Фото: МАХ/"ФТС России"

Сотрудники таможни аэропорта Пулково нашли в багаже пассажирки, прилетевшей из Дубая, 55 килограммов срезанных натуральных волос. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Женщину направили на выборочную проверку. Рентген 3 чемоданов показал подозрительное содержимое. Внутри обнаружили 15 пакетов с волосами на общую стоимость более 2,3 миллиона рублей.

Как рассказала сама женщина, оказавшаяся жительницей Санкт-Петербурга, она гостила в ОАЭ у подруги. Та попросила привезти в Россию биопротеиновые, то есть искусственные, волосы. Владелица багажа настаивала, что везла содержимое для собственных нужд. При этом таможня не признала партию волос товаром для личного пользования и направила образцы на исследование.

Против женщины возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ей грозит штраф до двукратной стоимости груза. В рамках закона допускается конфискация содержимого чемоданов.

Ранее в аэропорту Кольцово сотрудники таможни нашли в багаже двух граждан иностранных государств, прилетевших рейсом из Намангана, 121 нож общим весом 23,5 килограмма. Пассажиры не указали товар в декларации. Возбуждено два административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров"). Нарушителям грозит штраф до двукратной стоимости изъятой партии, а суд может конфисковать ножи.