Музей Москвы представит новый проект "Московский геральдический театр"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый проект столичного Геральдического совета "Московский геральдический театр" представят в Музее Москвы 18 и 19 сентября. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Премьерные показы спектакля "Молитва перед битвой" начнутся в 19:00. Постановка посвящена образу святого великомученика Георгия Победоносца, который в спектакле представлен как символ преемственности поколений. Кроме того, зрителям расскажут о современной символике столицы.

Идея проекта принадлежит герольдмейстеру Москвы Олегу Кузнецову, который также стал его руководителем.

Показ спектакля пройдет в рамках Московского геральдического форума. Мероприятие состоится 17 и 18 сентября в Гербовом зале музея. Во время форума участникам традиционно вручат свидетельства о регистрации официальных символов в Государственном геральдическом регистре РФ и столичном Геральдическом реестре.

В Гербовом зале Москвы, который является филиалом Музея Москвы, также можно будет ознакомиться с историей государственной символики. Там проводят выставки, экскурсии и другие проекты Геральдического совета, посвященные официальным символам столицы и их истории. Посетителям показывают, как менялся герб Москвы в разные периоды, а также рассказывают о действующих символах города и муниципальных образований.

Ранее Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представил программу 77-го сезона. В новом сезоне зрителей ждут три премьеры, а на площадке театра также пройдут показы эскизов будущих спектаклей молодых режиссеров. Кроме того, театр организует специальные мероприятия и вечера памяти, посвященные юбилеям и годовщинам известных артистов.