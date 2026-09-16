Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 14:04

Культура

Музей Москвы представит новый проект "Московский геральдический театр"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый проект столичного Геральдического совета "Московский геральдический театр" представят в Музее Москвы 18 и 19 сентября. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Премьерные показы спектакля "Молитва перед битвой" начнутся в 19:00. Постановка посвящена образу святого великомученика Георгия Победоносца, который в спектакле представлен как символ преемственности поколений. Кроме того, зрителям расскажут о современной символике столицы.

Идея проекта принадлежит герольдмейстеру Москвы Олегу Кузнецову, который также стал его руководителем.

Показ спектакля пройдет в рамках Московского геральдического форума. Мероприятие состоится 17 и 18 сентября в Гербовом зале музея. Во время форума участникам традиционно вручат свидетельства о регистрации официальных символов в Государственном геральдическом регистре РФ и столичном Геральдическом реестре.

В Гербовом зале Москвы, который является филиалом Музея Москвы, также можно будет ознакомиться с историей государственной символики. Там проводят выставки, экскурсии и другие проекты Геральдического совета, посвященные официальным символам столицы и их истории. Посетителям показывают, как менялся герб Москвы в разные периоды, а также рассказывают о действующих символах города и муниципальных образований.

Ранее Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представил программу 77-го сезона. В новом сезоне зрителей ждут три премьеры, а на площадке театра также пройдут показы эскизов будущих спектаклей молодых режиссеров. Кроме того, театр организует специальные мероприятия и вечера памяти, посвященные юбилеям и годовщинам известных артистов.

Читайте также


культуратеатргород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика