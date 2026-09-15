"Мосбилет" приглашает на "День жужжащего мира" в Биокластер на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематическая программа "День жужжащего мира", приуроченная к Московской музейной неделе, пройдет 17 сентября в "Биокластере" на ВДНХ. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Гости смогут познакомиться с жизнью медоносных и других насекомых, узнать о роли пчел в жизни человека, а также принять участие в экскурсиях и мастер-классах.

Одно из занятий пройдет в энтомологической лаборатории павильона № 28 "Пчеловодство". На выставке "Жужжащий мир" для посетителей подготовили экскурсию-квест "Удивительное путешествие в поисках неоткрытых насекомых". Вместе с энтомологом участники осмотрят экспозицию и лабораторию, где можно увидеть увеличенные модели насекомых, живых богомолов, паукообразных, бронзовок и другие виды.

В лаборатории посетителям покажут, как изучают насекомых с помощью микроскопов и стереомикроскопов. Изображение с приборов будет выводиться на большой экран. Участники смогут узнать об устройстве насекомых и видах, обитающих в Москве, а также познакомиться с основами пчеловодства и правилами использования продуктов пчеловодства в повседневной жизни.

Дополнением к экспозиции стали голограммы. С помощью технологии дополненной реальности посетители смогут представить себя пчелой и совершить виртуальный полет по павильону.

Павильоны № 28 "Пчеловодство" и № 31 "Геология" входят в "Биокластер", созданный Государственным биологическим музеем имени К. А. Тимирязева. Основное здание музея расположено в исторической усадьбе Петра Щукина на Малой Грузинской улице, в доме 15. Его экспозиции посвящены природе – от грибов и орхидей до динозавров и человека.

В коллекции Биологического музея насчитывается более 110 тысяч экспонатов. Среди них – антропологические реконструкции, зоологические образцы, древние кораллы, трилобиты, аммониты и рыбы. Также в собрании хранятся строматолиты и онколиты – одни из древнейших свидетельств существования жизни на Земле, возраст которых превышает два миллиарда лет.

Строматолиты нашли возле озера Сундозеро в Карелии и на Южном Урале. Возраст шарообразного онколита из коллекции музея составляет около 2,3 миллиарда лет. Его обнаружили в Медвежьегорском районе Республики Карелия.

В павильоне № 31 "Геология" работает выставка "12 признаков живого". Там представлены окаменелая раковина аммонита возрастом более 180 миллионов лет, строматолиты из Башкирии и Хабаровского края, которым около 1,5 миллиарда лет, а также окаменевший коралл каменноугольного периода.

Возраст коралла оценивается примерно в 300 миллионов лет. Его обнаружили в Подмосковье. В то время современная территория Московской области была покрыта морем, где существовали колонии древних кораллов.

Для юных посетителей в "Биокластере" также проводят познавательные экскурсии и занятия, во время которых демонстрируют различные опыты.

Приобрести билеты на мероприятие можно на городской платформе "Мосбилет".

Также 17 сентября в Музее К. Г. Паустовского на Кузьминской улице пройдет программа "Один день с Константином Паустовским" в рамках Московской музейной недели. С 11:00 до 20:00 гости смогут узнать о жизни и творчестве писателя, его привычках и распорядке дня.

В программе – прогулка, интерактивная выставка "Путешествие по России с Паустовским. Мещера", квиз, "Творческая лаборатория писателя" с показом рукописей, литературный пикник с мастер-классами и квестами, а также экскурсия по основной экспозиции. Завершат день интерактивные экскурсии "Москвич по рождению", которые начнутся в 17:00 и 19:00.