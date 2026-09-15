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15 сентября, 15:19

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Профессор Медведев: кукуруза предотвращает возрастное ухудшение зрения

Профессор рассказал о пользе кукурузы для зрения

Фото: 123RF.com/bondd

Употребление кукурузы помогает предотвратить возрастное падение зрения. Польза продукта кроется в клетчатке, которая защищает сетчатку глаза, рассказал в беседе с News.ru заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.

Один средний початок кукурузы содержит примерно 9% от суточной потребности в пищевых волокнах. Нерастворимая клетчатка действует как естественный пребиотик и "щетка" для кишечника: она увеличивает объем содержимого, питает полезную микрофлору и способствует регулярному стулу.

"Желтая и оранжевая кукуруза богата каротиноидами, лютеином и зеаксантином, которые составляют более 85% всех пигментов зерна. Эти вещества накапливаются в макуле – центральной части сетчатки глаза, фильтруют вредный синий свет и защищают зрение от возрастных изменений", – пояснил собеседник издания.

Он отметил, что при приготовлении кукурузы полезные вещества не разрушаются, а, наоборот, высвобождаются. Уже после 25 минут нагрева общая антиоксидантная активность продукта увеличивается на 44%. Кроме того, после варки и охлаждения часть углеводов в продукте превращается в резистентный крахмал, который полезен для кишечника.

Поскольку лютеин и зеаксантин жирорастворимы, для их полноценного усвоения кукурузу стоит сочетать с авокадо, оливковым маслом или орехами, резюмировал профессор.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева перечислила полезные продукты для зрения. Среди них – яичный желток, болгарский перец, шпинат, орехи, черника, цитрусовые и жирная рыба. В целом на состояние зрения влияют генетические особенности, вредные привычки, частое и длительное времяпрепровождение за компьютером и телефоном, особенно ночью.

Нутрициолог рассказала, как выбрать кукурузу

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