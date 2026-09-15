Реставратор поддержал планы по сохранению исторических элементов Электрозавода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Архитектор-реставратор, сооснователь бюро "МВ-ПРОЕКТ" Олег Шурыгин рассказал, как в рамках проекта ревитализации от группы "Эталон" планируется сохранить исторические элементы Электрозавода. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, современные технологии позволяют провести реставрацию с высокой точностью. Реализация проекта началась в 1915 году, но из-за революции и гражданской войны работы заморозили, а концепцию упростили ради экономии. Завершили строительство в середине 1920-х.

Первоначальный проект архитектора Георгия Евланова предполагал соединение промышленного стиля со средневековьем. В советское время работы продолжил Георгий Шиханов, который бережно сохранил общую концепцию, однако оригинальный замысел так и не был полностью воплощен.

Почти сразу после завершения здание начали перестраивать. В результате возникла стилистическая эклектика. Например, в одних корпусах лестницы сохранились как цельные художественные произведения, а в других первоначальные балюстрады заменили типовыми ограждениями.

Шурыгин отметил, что такая наслоенность эпох создает сложности для искусствоведов и реставраторов, но современные методы позволяют работать с этим массивом. Часть элементов требует глубокой реставрации, в первую очередь усиления несущих конструкций.

При этом, по словам эксперта, можно буквально пересобрать кладку, сохранив не только оригинальные кирпичи, но и их точное расположение. Лазерное сканирование и BIM-моделирование дают возможность провести работы с "хирургической точностью", даже если внутреннее наполнение полностью заменяется.

Многочисленные надстройки, особенно современные, существенно исказили восприятие комплекса, поэтому законсервировать объект "в чистом виде" невозможно.

"Застройщик обозначил позицию: бережное отношение к архитектуре и сохранение максимально возможных объемов. Однако не все упирается в "добрую волю" строителей", – отметил архитектор.

Финальные решения будут зависеть от результатов инженерно-технического обследования, которое определит физический износ и остаточный ресурс конструкций.

Шурыгин выделил три этапа работы. Сначала эксперты выносят заключение о том, что и как можно сохранить в рамках концепции "приспособления для современного использования". Затем проектировщики и дизайнеры определяют формат интеграции новых элементов. На завершающем этапе объект приводят в соответствие с действующими строительными нормами и правилами.

Электрозавод, построенный на стыке времен, стал архитектурной доминантой района. По мнению реставратора, при ответственном подходе девелопера проект способен дать зданию новую жизнь, сохранив его индустриально-романтический облик.

Ранее на территории бывшего Электрозавода начали разбирать отдельные сооружения. Первым демонтируют корпус № 10 во 2-м Электрозаводском переулке. Конструкции со временем значительно износились, в результате чего в 2025 году здание вывели из эксплуатации.

Демонтаж необходим, чтобы исключить риск неконтролируемого обрушения конструкций. При этом специалисты должны обеспечить сохранность исторических корпусов.