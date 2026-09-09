На территории Электрозавода частично разберут небезопасные постройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории бывшего Электрозавода начали разбирать отдельные сооружения, состояние которых не отвечает требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщил девелопер "Эталон", который проводит работы.

Первым специалисты демонтируют корпус № 10 во 2-м Электрозаводском переулке. Здание возвели в 1953 году, оно использовалось для вспомогательных нужд и не являлось частью исторического архитектурного ансамбля Электрозавода. Корпус также не входил в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Из-за недостаточного внимания к техническому состоянию постройки ее конструкции со временем значительно износились. В 2025 году здание вывели из эксплуатации, поскольку оно перестало соответствовать требованиям безопасности.

Как пояснил девелопер, демонтаж необходим, чтобы исключить риск неконтролируемого обрушения конструкций. При этом специалисты должны обеспечить сохранность исторических корпусов Электрозавода, которые представляют культурную ценность.

В пресс-службе группы отметили, что исторические фасады, башни и порталы, определяющие внешний облик ансамбля, сохранят и включат в проект бережной ревитализации территории. Для восстановления оригинальных зданий девелопер привлек специалистов по реставрации. Они проводят исследование корпусов, по итогам которого определят подходящие технологии и необходимый объем восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в Большом Афанасьевском переулке, доме 27, строениях 2, 3, 4, подходит к концу реставрация дома скульптора Николая Андреева. Специалисты уже отремонтировали фасад и кровлю и заканчивают приводить в порядок интерьеры.