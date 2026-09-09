Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 14:06

Город

На территории Электрозавода частично разберут небезопасные постройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории бывшего Электрозавода начали разбирать отдельные сооружения, состояние которых не отвечает требованиям безопасности. Об этом ТАСС сообщил девелопер "Эталон", который проводит работы.

Первым специалисты демонтируют корпус № 10 во 2-м Электрозаводском переулке. Здание возвели в 1953 году, оно использовалось для вспомогательных нужд и не являлось частью исторического архитектурного ансамбля Электрозавода. Корпус также не входил в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Из-за недостаточного внимания к техническому состоянию постройки ее конструкции со временем значительно износились. В 2025 году здание вывели из эксплуатации, поскольку оно перестало соответствовать требованиям безопасности.

Как пояснил девелопер, демонтаж необходим, чтобы исключить риск неконтролируемого обрушения конструкций. При этом специалисты должны обеспечить сохранность исторических корпусов Электрозавода, которые представляют культурную ценность.

В пресс-службе группы отметили, что исторические фасады, башни и порталы, определяющие внешний облик ансамбля, сохранят и включат в проект бережной ревитализации территории. Для восстановления оригинальных зданий девелопер привлек специалистов по реставрации. Они проводят исследование корпусов, по итогам которого определят подходящие технологии и необходимый объем восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в Большом Афанасьевском переулке, доме 27, строениях 2, 3, 4, подходит к концу реставрация дома скульптора Николая Андреева. Специалисты уже отремонтировали фасад и кровлю и заканчивают приводить в порядок интерьеры.

Читайте также


город

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика