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09 сентября, 16:47

Спорт

Открытый турнир по дартсу "Кубок героев" пройдет в Москве 12 сентября

Фото: Московские сезоны/пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны»"

Московские школьники 12 сентября примут участие в открытом турнире по дартсу "Кубок героев". Соревнования пройдут в культурно-спортивном центре Ассоциации ЦСК Героев, сообщают организаторы.

За победу будут бороться сборные команд столичных учебных заведений, а также кадетских и юнармейских классов ведомственных школ. Участников разделят на две возрастные категории: от 8 до 9 и от 10 до 11 лет.

Каждая команда будет состоять из пяти человек – трех мальчиков и двух девочек. Турнир проведут в формате командного первенства по правилам вида спорта "дартс".

Регистрация спортсменов начнется в 10:00. Торжественное открытие запланировано на 10:45, а сами соревнования стартуют в 11:00. Мероприятие пройдет на Покровском бульваре, в доме 12, строении 1.

По итогам турнира медали, дипломы и специальные призы получат победители, призеры и все участники соревнований. На протяжении мероприятия детям будут доступны вода, соки, фрукты, кондитерские изделия и легкое питание.

Также столица с 10 по 13 сентября примет национальный чемпионат по тяжелой атлетике среди женщин и мужчин. За награды будут бороться более 200 спортсменов. В соревнованиях примут участие чемпионы мира и Европы, победители Кубка России, ведущие представители национальной сборной и молодые тяжелоатлеты.

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