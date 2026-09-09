Российские пятиборцы получили право выступать на юношеском ЧЕ под флагом страны

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Россияне принимают участие в юношеском чемпионате Европы по современному пятиборью в Португалии под национальным флагом. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Андрей Макушин.

Он напомнил, что двумя неделями ранее в Испании прошел чемпионат мира, где российские спортсмены не могли выступать под флагом своей страны.

В связи с запретом испанских властей россияне соревновались в мировом первенстве в Мадриде в нейтральном статусе. Это произошло несмотря на то, что в июле Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с атлетов из России и Белоруссии.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что страны, препятствующие выступлению российских спортсменов, должны быть лишены права на проведение турниров. Он указал, что власти некоторых государств все еще не согласны с решениями международных федераций по допуску россиян под собственным флагом и гимном.

