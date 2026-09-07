Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 10:05

Спорт
Главная / Новости /

ТАСС: российские пятиборцы выступили без флагов на ЧМ из-за запрета Испании

Российские пятиборцы выступили без флагов на ЧМ из-за запрета Испании – СМИ

Фото: 123RF.com/spotpoint74

Российские юные пятиборцы выступили на чемпионате мира в Мадриде в нейтральном статусе из-за позиции испанской стороны. Об этом ТАСС сообщил источник.

Примечательно, что в июле Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил ранее действовавшие ограничения для российских и белорусских спортсменов.

По словам собеседника агентства, решение о нейтральном статусе участников из России и Белоруссии приняла национальная федерация современного пятиборья Испании. Ее представители организовывали турнир, руководствуясь указаниями властей страны.

Мадрид определили местом проведения мирового первенства еще до того, как UIPM объявил об отмене ограничений. Турнир среди спортсменов до 15 и 19 лет прошел с 22 по 27 августа.

Российские спортсмены завоевали на соревнованиях две серебряные медали в командных дисциплинах – среди мужчин и женщин.

Ранее на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место, Евгений Семененко – третье, а Петр Гуменник – шестое. Вторым стал японец Сюн Сато.

Читайте также


спорт

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика