ТАСС: российские пятиборцы выступили без флагов на ЧМ из-за запрета Испании

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Российские юные пятиборцы выступили на чемпионате мира в Мадриде в нейтральном статусе из-за позиции испанской стороны. Об этом ТАСС сообщил источник.

Примечательно, что в июле Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил ранее действовавшие ограничения для российских и белорусских спортсменов.

По словам собеседника агентства, решение о нейтральном статусе участников из России и Белоруссии приняла национальная федерация современного пятиборья Испании. Ее представители организовывали турнир, руководствуясь указаниями властей страны.

Мадрид определили местом проведения мирового первенства еще до того, как UIPM объявил об отмене ограничений. Турнир среди спортсменов до 15 и 19 лет прошел с 22 по 27 августа.

Российские спортсмены завоевали на соревнованиях две серебряные медали в командных дисциплинах – среди мужчин и женщин.

Ранее на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место, Евгений Семененко – третье, а Петр Гуменник – шестое. Вторым стал японец Сюн Сато.