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Новости

07 сентября, 09:37

Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Наро-Фоминске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Взрыв газовоздушной смеси произошел в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент случился в квартире жилого дома на втором этаже. В результате ЧП выбито остекление и повреждена межквартирная перегородка. Возгорания не последовало, эвакуация не проводилась.

Пострадавших в результате инцидента нет. Тем не менее в готовность приведен пункт временного размещения в гостинице "Спортивная".

Ранее пять человек пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края. Инцидент произошел в доме на улице Угловой.

Из-за взрыва начался пожар на площади 56 квадратных метров, в результате обрушилась кровля здания. Всех пострадавших доставили в больницу, а возгорание ликвидировали.

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