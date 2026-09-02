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02 сентября, 10:36

Происшествия

Два человека пострадали при взрыве на вокзале в Аугсбурге

Фото: bild.de

Два человека пострадали в результате взрыва на главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии, сообщает RT со ссылкой на BR24.

По данным полиции, пострадавшие получили легкие травмы, также были выбиты окна в здании вокзала.

Территория объекта в настоящий момент оцеплена, железнодорожное движение приостановлено. Правоохранители ведут следственные действия, при этом точная причина взрыва пока не установлена.

О случившемся стало известно 2 сентября. По информации СМИ, взорвался неизвестный предмет. Были оцеплены прилегающие улицы.

Также ранее на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас‑Лаффан в Катаре произошел взрыв. Его причиной стал несчастный случай. Жертвами стали 13 человек, еще 66 получили травмы. При этом инцидент не отразился на экспорте природного газа.

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