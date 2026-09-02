Школьника из Башкирии, которого ранил ножом одноклассник, экстренно прооперировали

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Девятиклассника, получившего ножевые ранения во время конфликта со сверстником в школе в Кушнаренкове, экстренно прооперировали. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в МАХ.

"У подростка множественные ножевые ранения. Врачи экстренно провели операцию. Гемодинамика стабильная", – написал министр.

К пострадавшему отправят бригаду врачей РДКБ. Рахматуллин отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Конфликт в Кушнаренковской гимназии между двумя учениками 9-го класса произошел 2 сентября. В ходе спора один из подростков нанес другому ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали, а 14-летнего подростка вместе с родителями доставили в полицию для дачи показаний.