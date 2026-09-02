Пособия семьям с детьми за август перечислят 3, 4 и 8 сентября

Фото: depositphotos/zaktatyana

Пособия и выплаты семьям с детьми за август поступят 3, 4 и 8 сентября. Об этом сообщил Соцфонд в мессенджере MAX.

3 сентября на банковские счета поступят единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

4 сентября будет перечислена выплата из средств материнского капитала. Обычно она приходит 5-го числа, однако в этом месяце дата выпадает на выходной день.

8 сентября зачислят пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим гражданам.

В Соцфонде уточнили, что средства будут поступать в течение дня.

Вместе с тем в Москве действует комплексная система поддержки семей с детьми, включающая выплаты, льготы и подарки при рождении. Например, при рождении ребенка родители получают подарочную коробку "Наше сокровище" с 50 предметами ухода либо денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.