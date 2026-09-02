Минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых за метеоисторию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ночь на среду, 2 сентября, в Москве стала одной из самых теплых за всю метеоисторию. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что погода в столице определяется теплым сектором атлантического циклона. Минимальная температура воздуха ночью на ВДНХ составила плюс 16,5 градуса.

Он добавил, что эта ночь заняла второе место, уступив только 1995 году, когда температура составила плюс 17,2 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы. При этом количество осадков также может превысить климатический показатель. Вместо обычных 66 миллиметров ожидается 70–85.