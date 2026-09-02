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02 сентября, 10:38

Общество

До 7 градусов может похолодать в Московской области в ночь на 4 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на пятницу, 4 сентября, температура воздуха в Москве составит около 10–12 градусов, а по области – порядка 7–12. Об этом сообщил в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, погоду в столичном регионе 3 и 4 сентября будет определять ложбина с севера с размытым атмосферным фронтом.

В четверг, 3 сентября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха предстоящей ночью будет варьироваться в пределах от 12 до 14 градусов, а днем – от 20 до 22. По северу области днем и ночью пройдут небольшие дожди, а в Москве осадки вероятны ближе к вечеру.

4 сентября вероятность дождей выше. Погода будет облачной с прояснениями. Днем в столице ожидается около плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет иметь ровный ход: 746 миллиметров ртутного столба в четверг и 745 миллиметров – в пятницу.

При этом ночь на среду, 2 сентября, в Москве стала одной из самых теплых за всю метеоисторию. Минимальная температура воздуха ночью на ВДНХ составила плюс 16,5 градуса. Таким образом, ночь заняла второе место, уступив 1995 году, когда температура составила плюс 17,2 градуса.

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