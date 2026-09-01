Сентябрь в Москве будет теплее климатической нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы, при этом осадков в столице может выпасть больше обычного. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его прогнозу, среднемесячная температура в первый месяц осени будет на 0,5–1,5 градуса выше нормы, которая составляет 11,9 градуса. Количество осадков также может превысить климатический показатель. Вместо обычных 66 миллиметров ожидается 70–85 миллиметров. Наиболее теплой станет первая декада сентября, а основная часть дождей придется на первую половину месяца.

Август в Москве завершился со средней температурой 18,3 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы. При этом за месяц выпало 43 миллиметра осадков, или 55% от климатического показателя.

Лето в столице также оказалось теплее нормы. Средняя температура составила 18,9 градуса, превысив климатический показатель на 0,7 градуса. При этом за сезон выпало 167 миллиметров осадков, что составляет 70% от нормы.

"Самой теплой ожидается первая декада сентября, а основное количество дождей придется на первую половину месяца. Немного теплее нормы ожидается и весь осенний сезон, а количество осадков слегка превысит климатическую норму", – подытожил синоптик.

При этом в середине сентября в Москве ожидается кратковременный период бабьего лета, который продлится не более пяти дней. Вслед за ним в столице установится типичная осенняя погода.

Непосредственно астрономическая осень, как ожидается, наступит только 23 сентября. В 03:05 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Южное полушарие.