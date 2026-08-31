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31 августа, 15:23

Общество

Россиян предупредили о неустойчивой зиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Предстоящая зима в России будет неустойчивой, похолодания станут чередоваться с затяжными оттепелями. Об этом предупредил директор Гидрометцентра Юрий Симонов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

По его словам, в зимний период мокрый снег, возможно, будет выпадать в течение 5–7 дней. Специалист также не исключил вероятность возникновения дождей.

Кроме того, добавил Симонов, россиян ждет гололед.

По информации метеорологов, количество снега в регионах России в январе 2027 года может превысить норму на 30%, а в феврале – на 50%. Специалисты считают, что предстоящая зима будет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы". Не обойдут снегопады и Москву.

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