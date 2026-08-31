RadarOnline: Карл III подтолкнул Гарри и Меган к возвращению в Великобританию

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Король Великобритании Карл III неофициально поддержал возвращение принца Гарри и его супруги Меган Маркл в страну, поскольку считает, что королевской семье необходимо сохранить единство. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию RadarOnline.

По словам собеседника издания, монарх воспринимает возможное возвращение супругов не только как семейный вопрос, но и как стратегический шаг для королевской семьи. При этом окончательное урегулирование ситуации осложняют сохраняющиеся разногласия Гарри с родственниками, в том числе напряженные отношения с принцем Уильямом.

Еще одним препятствием остаются юридические вопросы, связанные с судебными разбирательствами Гарри. При этом Карл III не намерен препятствовать супругам в возвращении. Источник утверждает, что, если бы монарх не хотел видеть их в Великобритании, они бы не смогли там находиться.

Гарри и Меган, как сообщается, планируют сохранить свой дом в Калифорнии, но одновременно обзавестись частной базой в Великобритании, не связанной с королевской семьей. Сейчас супруги остановились у миллиардера Иэна Уэйса и его жены Саффрон Олдридж.

Карл III впервые за четыре года встретился с Гарри и его семьей в Хайгроуве в июле. 20 августа стало известно о планах супругов вернуться в Великобританию.

Как сообщали СМИ, 26-го числа они прибыли в Бирмингем. По данным источников, их переезд может оказаться временным и продлиться от шести месяцев до нескольких лет, а дети пары должны начать обучение в британской школе.