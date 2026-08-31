"Мосбилет" представил подборку выставок для школьников всех возрастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ко Дню знаний столичные музеи подготовили насыщенную программу для школьников всех возрастов – от дошкольников до старшеклассников. Подборку выставок составил "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

Природа и животные

В Государственном Дарвиновском музее работает экспозиция "Познай себя – познай мир". Здесь посетители смогут увидеть разнообразные фигуры животных, начиная с величественных слонов и заканчивая редкими белочками-альбиносами. Экспозиция включает в себя также уникальные книги, архивные документы, живописные картины с изображением животных и скульптурные композиции.

Для любителей искусства и сказок организована выставка "Пушистые герои сказок". На ней представлены акварельные иллюстрации художницы Ольги Ионайтис, выполненные по мотивам русских народных сказок. Посетители могут вспомнить таких сказочных персонажей, как лисицы, волки, белки, вороны, лебеди и лошади, и насладиться красотой этих произведений, созданных на основе наблюдений за животными Московского зоопарка.

Еще одна экспозиция в музее посвящена 150-летию со дня рождения известного американского писателя Джека Лондона. В рамках этой выставки рассказывается о жизни первых поселенцев на Аляске и их взаимоотношениях с местными индейцами, для которых собаки играли важную роль.

Собачьи упряжки являлись основным средством передвижения в суровых условиях Крайнего Севера. Посетители смогут узнать, когда люди приручили волков, а также о внешнем виде и повадках первых собак, ставших верными спутниками человека.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" "Биокластера" открыта выставка "Жужжащий мир", где можно выяснить, как насекомые видят мир. Экспозиция оснащена мультимедийными экранами, технологиями дополненной реальности, огромными моделями насекомых и голографическими изображениями.

Взрослые могут провести исследование при помощи микроскопа, познакомиться с основами пчеловодства и узнать о роли пчел в экосистеме. Посетить выставку можно по входному билету, а увлекательнее изучение мира насекомых сделает экскурсия с научным сотрудником.

Космос

В Музее космонавтики среди экспонатов – гигантские ракеты, спутники, костюмы и фотографии знаменитых покорителей космоса. Особый интерес представляет интерактивный тренажер "Орион", который позволяет ощутить полет и ненадолго представить себя членом экипажа космического корабля.

Экспозиция выстроена как путешествие по ключевым этапам освоения Вселенной – от идей Константина Циолковского и первого выхода человека в открытый космос до современных межпланетных миссий и международных проектов. Интерактивные экраны с архивами, снимками и научными данными помогают юным посетителям самостоятельно пролистать вехи великих открытий.

Искусство

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына продолжает работу выставка "Алексей Исупов: между Вяткой и Тибром. Русская душа в лучах итальянского солнца".

Его учителями были Аполлинарий Васнецов, Константин Коровин и Валентин Серов. В экспозиции представлено 53 картины: пейзажи русских деревень, виды итальянских побережий, натюрморты и портреты. Каждая работа пропитана любовью к родной земле и радостью от пребывания в солнечных городах Италии – Капри, Риме и Сиене.

19 сентября там же пройдет лекция "Борис Поплавский: Дионис русского зарубежья", посвященная творчеству поэта. Слушатели узнают о специфике его стихотворений, авторском стиле и жизни в эмигрантской среде Парижа.

Поплавский, ставший звездой парижского Монпарнаса, сочетал стихи и прозу, искал смыслы на стыке философии, авангарда и мистики. Его недолгая жизнь оставила глубокий след в культуре.

История Москвы

В Музее Москвы открыта экспозиция "История Москвы", которая позволяет отправиться в путешествие сквозь века – от дьяковских поселений I тысячелетия до нашей эры и до начала Великой Отечественной войны. Среди 2 700 экспонатов – археологические находки, живопись, предметы быта и архитектурные детали, включая фрагменты Сухаревой башни.

Особый акцент сделан на повседневности: как одевались, где работали и чем увлекались москвичи разных эпох. Для детей подготовили интерактивный маршрут с потайными шкафчиками и ящичками, а для незрячих и слабовидящих гостей – тактильные копии экспонатов и макеты жилых построек.

В залах, посвященных дьяковской культуре, эпохе Ивана Грозного и петровскому времени, можно увидеть клад, спрятанный в фигуре шахматного слона, и украшения из Щербинского городища.

Кроме того, в музее работает выставка "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката", где собрано около 160 плакатов XIX–XX веков – от рекламы киносеансов и продукции до образа Москвы в эпоху революций и двух мировых войн.

Ученикам средних и старших классов будет интересно узнать, как создавали плакаты до появления современных технологий печати. В настоящее время эти работы – ценные исторические документы, повествующие о мечтах, тревогах и идеалах москвичей ушедшего столетия.

Знакомство с пандами и осьминогами

В "Москвариуме" представлено более 80 аквариумов с морскими обитателями. Прогуливаясь по коридорам под толщей воды, можно разглядеть больших медуз, скатов, морских звезд, косаток, акул и других существ. Среди редких видов – арапаймы, гиганты вод Амазонки, черепаха бисса и более десяти видов акул.

В игровом пространстве "Капибарабууум" дети могут сделать фотографии в тематических фотозонах и увидеть инсталляции с пушистыми пресноводными капибарами.

В Московском зоопарке гости могут понаблюдать за белыми медведями, фламинго, енотами, а также увидеть лам, панд, ядовитых змей и горных козлов. Для посетителей проводят творческие мастер-классы, научные лекции и экскурсии.

Сотрудники расскажут, как устроены пищевые цепи в разных биомах и почему некоторые виды оказались под угрозой исчезновения. Материал подают доступно, с наглядными примерами и фрагментами записей с фотоловушек.

Для тех, кто хочет ближе познакомиться с обитателями, есть кураторские экскурсии: гид показывает скрытые детали вольеров, объясняет, как устроены системы обогрева и вентиляции, рассказывает о рационе каждого вида и о том, как киперы создают для животных обогащающую среду.

Ранее "Мосбилет" подготовил спецпроект "Куда сходить с детьми в Москве", который поможет семьям спланировать культурный досуг. Мероприятия в проекте собраны по предпочтениям и свойствам личности детей.

К примеру, для артистичных детей, обожающих музыку и танцы, собраны яркие постановки и уроки. А для маленьких экспериментаторов – программы с новыми знаниями.