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Владимир Путин прибыл в Бишкек. Визит российского лидера в Киргизию продлится до 1 сентября.

Путин планирует принять участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), также в девяти двусторонних встречах.

В частности, в кулуарах на саммите ШОС Путин может переговорить "на ногах" с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такой встречи запланировано не было.

Между тем у Путина пройдет встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков назвал важным каждый контакт на высшем уровне. В рамках беседы Путин изложит позицию Москвы по поводу намерения Еревана присоединиться к Евросоюзу.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие лидеры 17 стран, а также Гутерриш. Участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития организации, а также перспективы углубления сотрудничества.

