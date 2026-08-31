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31 августа, 14:18

Происшествия

В Москве задержали женщину, оставившую косметичку с мефедроном в машине каршеринга

Фото: depositphotos/blinow61

В Москве задержали 46-летнюю россиянку, которая оставила в арендованном автомобиле косметичку с мефедроном. Об этом сообщает столичная полиция.

Забытую косметичку обнаружил представитель каршеринга, после чего отнес находку в полицию. Правоохранителям удалось установить личность женщины и задержать ее у подъезда по месту жительства.

При обыске у женщины нашли 19 свертков с наркотиками, три банковские карты и мобильный телефон. В квартире полицейские обнаружили пакеты с мефедроном, зип-пакеты, свертки, колбы и электронные весы. Общая масса изъятых наркотиков превысила 1 килограмм.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Женщину заключили под стражу.

Ранее в Москве полицейские задержали 51-летнего закладчика крупной партии синтетических наркотиков на Бибиревской улице. При нем изъяли 23 свертка с мефедроном весом более 150 граммов, еще один сверток из тайника, каннабис, весы и упаковочные материалы. В квартире нашли дополнительные пакеты с веществами. Возбуждено уголовное дело.

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