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06 августа, 09:11

Происшествия

Полицейские задержали закладчика с крупной партией мефедрона на севере Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северному административному округу задержали 19-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства.

Задержание произошло в подъезде дома на улице Правды – оперативники взяли его с поличным. В момент задержания у него изъяли 163 упаковки с мефедроном, перемотанные изолентой. Их общая масса составила более 260 граммов.

Кроме того, молодой человек успел сделать на этой же улице несколько закладок. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли из них еще 6 свертков с наркотическим веществом, общий вес которых превысил 5 граммов.

Теперь он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере".

Ранее на северо-востоке столицы задержали мужчин, которые выходили из лесопарка на Алтуфьевском шоссе. Оказалось, что при себе у них было 16 пакетов с порошкообразным веществом, электронные весы со следами наркотика и упаковочные материалы. Выяснилось, что изъятое вещество является мефедроном.

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