Прокурор запросил 21 год колонии строгого режима для экс-мэра Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Прокурор в прениях сторон запросил для бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского 21 год колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей, сообщила РИА Новости адвокат Елизавета Меткина.

По делу также проходит его супруга Янина Копайгородская, для нее запросили 16 лет колонии.

Бывшего мэра обвиняют в растрате в особо крупном размере, получении взятки и легализации преступных доходов. Следствие полагает, что в 2022–2024 годах Копайгородский с помощью супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью как минимум 26 миллионов рублей, а также принял взятку в 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за общее покровительство.

Помимо соучастия в растрате и посредничестве во взяточничестве, Янине вменяется принуждение свидетелей к даче ложных показаний. По информации Генпрокуратуры, в сентябре 2024 года она угрожала причинить вред здоровью одного свидетеля, а в ноябре – декабре через помощника Александра Пасунько передала другому свидетелю 500 тысяч рублей в качестве подкупа.

Сейчас супруги содержатся под стражей в Москве. Янина была помещена в СИЗО после того, как следствие выявило факты давления на свидетелей в период ее нахождения под домашним арестом.

Суд в Сочи в начале 2026 года изъял в доход государства имущество экс-мэра и его близких на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. Установлено, что активы фигурантов иска Генпрокуратуры РФ были приобретены на коррупционные доходы.

Оглашение приговора назначено на 1 октября.

Задержание Копайгородского произошло в сентябре 2024 года. Мещанский суд арестовал по данному делу более 30 объектов недвижимости. В перечень арестованного имущества вошли квартира площадью 150 метров на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, а также квартиры, дома и земельные участки в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Кроме того, у семьи бывшего мэра были найдены бриллианты и 50 объектов недвижимости. За 10 лет официальные доходы Копайгородского составили около 16,3 миллиона рублей, однако у родственников нашли недвижимость в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае.

