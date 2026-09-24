Володин станет первым спикером Госдумы, который будет возглавлять ее более двух сроков

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Вячеслав Володин станет первым политиком в истории современной России, который будет возглавлять Госдуму более двух сроков. Его кандидатуру на должность председателя палаты ранее выдвинула "Единая Россия" по согласованию с Владимиром Путиным.

Володин занимает пост спикера Госдумы с 2016 года. Если его вновь изберут председателем палаты, он превысит прежний предел, установленный Геннадием Селезневым, который был спикером с января 1996 года по декабрь 2003 года, и Борисом Грызловым, работавшим на должности с декабря 2003 года по декабрь 2011 года.

До избрания спикером Володин с 1999 по 2011 год был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов. В 2010–2011 годах политик занимал должность заместителя председателя правительства, а затем был первым заместителем руководителя администрации президента России вплоть до 2016 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе отказался говорить о возможных кадровых перестановках в правительстве после думских выборов. Он отметил, что Кремль такие решения никогда не анонсирует. Голосование проходило 18–20 сентября при явке 59,32% – свои голоса отдали 62,6 миллиона россиян.