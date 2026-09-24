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24 сентября, 17:19

Шоу-бизнес

Александр Олешко рассказал, что никогда не скупится на чаевые

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Российский актер Александр Олешко признался, что всегда оставляет чаевые и не считает нужным на них экономить, сообщает издание Super.

На ярмарке академического искусства "Арт Россия" артист отметил, что для него чаевые – способ поблагодарить людей, которые сделали его пребывание в заведении комфортным. Кроме того, в студенческие годы Олешко сам работал официантом на протяжении трех с половиной лет.

Он добавил, что размер чаевых во многом зависит от культуры посетителя. Олешко вспомнил, что в юности, когда обслуживал гостей, порой расстраивался из-за оставленных ему небольших сумм.

Ранее комик Варвара Щербакова рассказала, что старается разумно распоряжаться деньгами и регулярно откладывает часть доходов, поскольку ей важно иметь финансовую подушку безопасности. При этом на детские товары она готова тратиться без раздумий. Щербакова с удовольствием покупает вещи, в том числе кроссовки, детям подруги и крестному сыну.

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