Александр Олешко рассказал, что никогда не скупится на чаевые

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Российский актер Александр Олешко признался, что всегда оставляет чаевые и не считает нужным на них экономить, сообщает издание Super.

На ярмарке академического искусства "Арт Россия" артист отметил, что для него чаевые – способ поблагодарить людей, которые сделали его пребывание в заведении комфортным. Кроме того, в студенческие годы Олешко сам работал официантом на протяжении трех с половиной лет.

Он добавил, что размер чаевых во многом зависит от культуры посетителя. Олешко вспомнил, что в юности, когда обслуживал гостей, порой расстраивался из-за оставленных ему небольших сумм.

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