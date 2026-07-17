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17 июля, 16:22

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Прохор Шаляпин признался, что не покупал Ferrari

Прохор Шаляпин обманул поклонников дорогой "покупкой"

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что не покупал красный кабриолет Ferrari Portofino и просто разыграл поклонников. Об этом артист рассказал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Сначала певец опубликовал видео и фото с автомобилем, цена на который начинается от 19,5 миллиона рублей, и заявил, что исполнил давнюю мечту. В комментариях его начали поздравлять с покупкой. Однако позднее шоумен сделал новое заявление.

"Друзья мои, спасибо за поздравления с покупкой Ferrari, я удивлен такому теплому отношению и практически отсутствию хейта и зависти даже в такой "кричащей" ситуации, но это был юмор, не более того", – написал он.

Шаляпин отметил, что машина красивая и роскошная, но для него слишком маленькая из-за роста – "ноги к ушам". По его словам, в выборе транспорта он "ближе к большинству": "что-то между любимым метро и китайским автопромом".

Ранее певец рассказал, что не хотел бы жить в одной квартире с женой и детьми. Он пояснил, что был бы не против иметь 2–3 детей. Своей главной задачей как родителя он считал бы долюбленность. При этом певец планирует полностью обеспечивать семью в случае ее появления.

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