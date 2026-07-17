Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова

Фото: MAX/"Международный союз КВН"

Режиссер программы КВН Светлана Маслякова умерла на 79-м году жизни. Соответствующая информация опубликована в официальном канале Международного союза КВН в мессенджере MAX.

"Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам. Мы будем помнить ее всегда", – говорится в публикации.

Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. После окончания школы она устроилась работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения. Первое время она занимала должность помощника режиссера.

При поступлении в вуз она выбрала более серьезную специальность во Всесоюзном юридическом институте. Получение образования Маслякова ставила на первое место. В 1960-х она занималась на тот момент мало кому известным проектом под названием "Клуб веселых и находчивых". Такой формат стал новинкой для советского телевидения, а потому скоро получил популярность и поклонников.

Работу женщины в КВН заметило руководство, после чего из должности помощника ее назначили режиссером. Тогда она показала собственный творческий взгляд на съемки. Вместе с этим она проходила Высшие курсы творческих работников на Центральном телевидении СССР.

В должности режиссера главной редакции пропаганды ЦТ Маслякова находилась до 1993 года. После этого она перешла в творческое объединение "АМиК".

Со своим будущим мужем Александром Масляковым она познакомилась на телевидении. Вскоре они поженились. Когда Александр решил оставить должность в КВН, жена уговорила его остаться в передаче. Весной 1980 года она родила сына, которого назвали в честь отца Александром. Других детей у пары не было.

8 сентября 2024 года Масляков умер в возрасте 82 лет. Телеведущий в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.