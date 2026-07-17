Врач Шилова: некачественная косметика для глаз может привести к помутнению роговицы

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Язвами на роговице глаза и стойким снижением зрения чревато использование некачественной декоративной косметики. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Ранее несколько россиянок обратились в больницу с жжением, болью и отеками в области глаз. По их словам, проблемы возникли после использования термогеля для ресниц от отечественного бренда.

Шилова отметила, что раздражение и аллергические реакции с подобными симптомами являются наиболее частыми последствиями использования некачественной декоративной косметики.

"Конечно, без осмотра пострадавших сложно установить точный диагноз. Однако можно с уверенностью сказать, что любые некачественные, просроченные или неправильно используемые средства способны привести к серьезным повреждениям", – отметила врач.

Она добавила, что важно учитывать и то, что кожа век очень тонкая и чувствительная. Кроме того, поверхность органов зрения практически не защищена от прямого контакта со средством.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Вдобавок способен развиться конъюнктивит, а также блефарит – воспаление краев век. Еще можно повредить эпителий роговицы, что проявится болью, слезотечением, светобоязнью и ощущением инородного тела. Также есть риск развития инфекционного кератита, возникновения эрозий или язв на роговице, что в тяжелых случаях способно привести к ее помутнению и стойкому снижению зрения.

Чтобы избежать проблем, Шилова посоветовала приобретать косметику только у официальных продавцов и всегда проверять срок годности, целостность упаковки и маркировку. К тому же ни в коем случае не стоит использовать средства, у которых изменился запах, цвет или консистенция.

"Ни один косметический продукт нельзя наносить на внутренний край века, а также использовать его при воспалении глаз или повреждении кожи вокруг них", – предупредила офтальмолог.

Если косметика попала на слизистую, глаз нужно промыть большим количеством чистой воды или физиологического раствора. Делать это важно не менее 15–20 минут. При этом нельзя тереть глаза, а также самостоятельно использовать обезболивающие, гормональные или антибактериальные капли, подчеркнула врач.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Если после использования косметического средства возникла боль, светобоязнь, ухудшилось зрение, стало трудно открывать глаза, началось сильное слезотечение, появился нарастающий отек, выделения либо интенсивное покраснение, не стоит продолжать лечиться самостоятельно. При любом из данных симптомов нужно немедленно обратиться к офтальмологу.

Особенно осторожными нужно быть тем, кто использует контактные линзы, поскольку у них выше риск инфекционного поражения роговицы, заключила Шилова.

Ранее эксперт предупредила, что использование темных очков без UV-фильтра может стать причиной развития серьезных заболеваний. Зрачок при ношении такого аксессуара расширяется, и ультрафиолет проникает глубже в структуру глаза.

