Врач Шилова: некачественная косметика для глаз может привести к помутнению роговицы

17 июля, 17:48Общество
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Язвами на роговице глаза и стойким снижением зрения чревато использование некачественной декоративной косметики. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.
Ранее несколько россиянок обратились в больницу с жжением, болью и отеками в области глаз. По их словам, проблемы возникли после использования термогеля для ресниц от отечественного бренда.
Шилова отметила, что раздражение и аллергические реакции с подобными симптомами являются наиболее частыми последствиями использования некачественной декоративной косметики.
"Конечно, без осмотра пострадавших сложно установить точный диагноз. Однако можно с уверенностью сказать, что любые некачественные, просроченные или неправильно используемые средства способны привести к серьезным повреждениям", – отметила врач.
Она добавила, что важно учитывать и то, что кожа век очень тонкая и чувствительная. Кроме того, поверхность органов зрения практически не защищена от прямого контакта со средством.
Чтобы избежать проблем, Шилова посоветовала приобретать косметику только у официальных продавцов и всегда проверять срок годности, целостность упаковки и маркировку. К тому же ни в коем случае не стоит использовать средства, у которых изменился запах, цвет или консистенция.
"Ни один косметический продукт нельзя наносить на внутренний край века, а также использовать его при воспалении глаз или повреждении кожи вокруг них", – предупредила офтальмолог.
Если косметика попала на слизистую, глаз нужно промыть большим количеством чистой воды или физиологического раствора. Делать это важно не менее 15–20 минут. При этом нельзя тереть глаза, а также самостоятельно использовать обезболивающие, гормональные или антибактериальные капли, подчеркнула врач.
Особенно осторожными нужно быть тем, кто использует контактные линзы, поскольку у них выше риск инфекционного поражения роговицы, заключила Шилова.
Ранее эксперт предупредила, что использование темных очков без UV-фильтра может стать причиной развития серьезных заболеваний. Зрачок при ношении такого аксессуара расширяется, и ультрафиолет проникает глубже в структуру глаза.