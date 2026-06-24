Офтальмолог Шилова: темные очки без UV-фильтра могут спровоцировать катаракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ношение темных очков без UV-фильтра может стать причиной развития серьезных заболеваний глаз. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она отметила, что ультрафиолетовое излучение во время прогулки под интенсивным солнцем может вызвать фотокератит и фотоконъюнктивит, которые сопровождаются болью, светобоязнью, слезотечением и временным снижением зрения.

"При этом накопленное воздействие ультрафиолета связано с повышением риска развития таких офтальмологических заболеваний, как птеригиум и катаракта, а также новообразований кожи век и тканей вокруг глаз", – предупредила эксперт.

Поэтому органы зрения очень важно защищать от солнца очками, особенно когда индекс ультрафиолетового излучения 3 и выше, подчеркнула врач.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Главным критерием выбора аксессуара является наличие надежного UV-фильтра. На маркировке должно быть указано UV400 либо 100% защита от лучей UV-А и UV-В.

Также стоит обращать внимание на категорию затемнения: "2" отлично подходит для прогулок в городе, для отдыха у воды лучше выбирать "3".

В свою очередь, "4" предназначена для экстремально яркого света, например в условиях высокогорья и снежных пространств. Причем такие очки не стоит использовать при управлении автомобилем, поскольку они слишком сильно уменьшают светопропускание, заметила врач.

"К выбору надо подходить очень внимательно. Опаснее всего приобрести вариант с очень темными линзами и без подтвержденного UV-фильтра. Зрачок при ношении такого аксессуара расширяется, и ультрафиолет проникает глубже в структуру глаза", – пояснила Шилова.

При этом по внешнему виду надежно отличить качественные очки от подделки невозможно. Темный цвет линз, логотип известного бренда и наклейка UV400 сами по себе ничего не доказывают. Поэтому покупать аксессуар лучше в специализированной оптике, где часто возможно проверить степень UV-пропускания с помощью оборудования, отметила офтальмолог.

Шилова также рекомендовала отдавать предпочтение достаточно крупной оправе. Она будет закрывать глаза не только спереди, но и с боков. Это особенно важно у воды, на пляже и в горах, где значительная часть излучения поступает в органы зрения в отраженном виде.

Ранее врач предупредила, что негативное влияние на глаза оказывает длительное пребывание в помещениях с кондиционируемым воздухом. Холодный сухой поток ускоряет испарение слезной пленки, в результате появляются жжение, резь, зрительная усталость и ощущение песка.

