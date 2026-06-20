Офтальмолог Сагоненко развеял миф о запрете на ношение контактных линз детьми

Контактные линзы – это один из методов коррекции зрения, который порой становится удобнее очков. При этом вокруг него существует ряд мифов, например, о возможной травме и в целом опасности для глаз, рассказали врачи. Подробности – в материале Москвы 24.

Лучше очки?

Контактные линзы – популярный способ коррекции зрения, но он имеет строгие требования к гигиене. Игнорирование некоторых правил может стать причиной серьезных проблем, рассказала Москве 24 врач-офтальмолог Елена Божок.

Она подчеркнула, что линзы должен назначать только врач-офтальмолог, который учтет потребности пациента, подберет материал, срок носки и размер: линза должна располагаться точно по центру роговицы и не доставлять дискомфорт. Самоназначение и покупка их на сомнительных сайтах или маркетплейсах недопустимы.



Елена Божок врач-офтальмолог Важно понимать, что линзы противопоказаны при синдроме "красного глаза" – это собирательный термин для воспалительных заболеваний, вызванных расширением или разрывом кровеносных сосудов на поверхности глаза. Помимо этого, линзы не стоит использовать людям с психическими и неврологическими расстройствами и тем, кто не может обеспечить достаточную гигиену при использовании.

Современные линзы делятся на жесткие и мягкие (гидрогелевые или силикон-гидрогелевые) в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Также они различаются по режимам ношения: пролонгированные – можно носить почти неделю и не снимать, ночные, однодневные – можно носить 14 часов, двухнедельной и месячной замены, а также длительного ношения – разрешено использовать пару в течение 3 или 6 месяцев.

"Однако даже те линзы, которые разрешено носить непрерывно длительное время, лучше на ночь снимать или использовать варианты именно дневного режима ношения, чтобы избежать осложнений", – рассказала офтальмолог.

Игнорирование сроков ношения грозит гипоксией роговицы глаза из-за недостатка кислорода, что приводит к ощущению сухости, покраснению и помутнению зрения. Также можно столкнуться с прорастанием кровеносных сосудов в прозрачную ткань роговицы, в норме их не содержащую. Пренебрежение правилами гигиены и своевременной заменой линз может привести к инфекционным заболеваниям: акантамебному, бактериальному и грибковому кератитам, предупредила специалист.

"Все это впоследствии может привести к полной потере зрения", – заявила Елена Божок.

Чтобы избежать проблем, связанных с ношением линз, стоит придерживаться двух правил: подбирать их совместно с врачом и по размеру, а также строго соблюдать гигиену при использовании.



Елена Божок врач-офтальмолог Линзы запрещено промывать водопроводной или бутилированной водой, чтобы не допустить заражения микроорганизмами. Для этого используются специальные капли или физраствор. Хранить их нужно исключительно в специальных контейнерах, которые следует менять раз в 1,5–2 месяца. Плюс даже новые линзы периодически важно проверять на наличие трещин, чтобы избежать травм и инфекций.

Летом в период активного посещения пляжа, бассейна и купания в общественных водоемах лучше переключиться на однодневные линзы. Причем их следует утилизировать сразу после носки, рекомендовала Божок.

"Плавать в линзах можно, но в крайнем случае, и важно сразу после купания их заменить. Либо использовать летом другой вариант – откладывать в сторону линзы и носить очки. Существуют специальные оптические приборы с диоптриями, позволяющие погружаться в бассейн", – добавила офтальмолог.

Может выпасть, но не от спорта

Практика ношения линз часто сопровождается множеством мифов. Одно из самых популярных убеждений, о котором часто пишут в Сети, – контактная линза якобы может закатиться за глаз, однако это не так, рассказал Москве 24 врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко.



Дмитрий Сагоненко врач-офтальмолог Контактная линза действительно может попасть под верхнее веко, но внутрь глаза либо непосредственно за глазное яблоко она проникнуть не может, так как там замкнутое пространство благодаря мембране.

По его словам, линза может сложиться пополам при попытке снять или надеть ее, но это чаще происходит на начальных этапах ношения.

"Не стоит пугаться и порой возникающего ощущения дискомфорта или инородного тела после надевания линзы. Это обычная реакция глаза на небольшое повреждение, которое через несколько часов проходит", – добавил врач.

Офтальмолог также опроверг тезис о том, что детям нельзя использовать контактные линзы: этот метод коррекции зрения разрешен с 6–7 лет.

"Для них часто выбирают мягкие дневные варианты. Тем более ребенка в этом возрасте можно научить легко справляться с процессом надевания. Главное – чтобы при выборе линза анатомически подходила под глаз", – рассказал Сагоненко.

Специалист также прокомментировал миф о том, что линзы могут травмировать глаза и нанести им вред. Правильный подбор, а также строгое соблюдение правил гигиены позволят избежать травм, кислородного голодания роговицы, помутнения и воспалений.

Заблуждением является и то, что линза приклеивается к глазу. Человек может столкнуться с трудностями при извлечении линзы, например, при синдроме сухого глаза. Однако это никак не связано с тем, что линза как-то прикрепилась к глазному яблоку: в такой ситуации достаточно использовать увлажняющие капли, подчеркнул врач.

Контактные линзы не запрещено носить с солнцезащитными очками, это даже рекомендовано для комфорта. Линзы и очки не взаимодействуют и на зрение негативно не влияют, добавил эксперт.

Неверно и то, что контактные линзы не подойдут людям с возрастными изменениями зрения.

"После 40–45 лет действительно снижается способность глаза автоматически фокусироваться на предметах, находящихся на разном расстоянии. Для этого изобрели монофокальные или мультифокальные линзы, которые имеют как один фокус, так и сразу несколько. Это позволяет хорошо видеть на разных дистанциях без очков", – рассказал врач.

При этом в популярном утверждении, что линза может выпасть при занятии спортом, есть доля истины. Такое действительно может произойти в повседневной жизни, но это не связано напрямую с физической нагрузкой. Линза может выпасть при моргании из-за недостаточного увлажнения, когда не хватает смазки между веком и линзой. В том числе это может случиться и в момент тренировки, отметил Сагоненко.

Кроме того, при попадании воды, например, во время плавания, линзу может вымыть из глаза. При этом активная жизнь при использовании этого метода коррекции зрения не противопоказана – стоит лишь соблюдать все правила, заключил офтальмолог.