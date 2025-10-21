Врач Куренков оценил перспективы нового киберимплантата для восстановления зрения пожилых

Ученые изобрели глазной киберимплантат, который восстанавливает зрение при возрастной слепоте, сообщили СМИ. Можно ли назвать технологию революционной и какие существуют методы профилактики болезни, расскажет Москва 24.

"Читают целые страницы"

Международная группа ученых изобрела беспроводной имплантат сетчатки, который способен восстановить центральное зрение у пожилых с прогрессирующей возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) и худшей стадией этого заболевания – географической атрофией. Об этом сообщил журнал New England Journal of Medicine.

По данным СМИ, разработка представляет собой сочетание специальных очков с камерой, фиксирующей изображение и передающей на крошечный беспроводной глазной имплантат. Затем это устройство преобразует полученную картинку в электрические импульсы и пускает сигнал в головной мозг.

После года наблюдения из 32 участников исследования 26 достигли клинически значимого улучшения остроты зрения. Кроме того, 27 человек рассказали об использовании протезного зрения дома для чтения цифр и слов. Также указано, что в среднем пациенты смогли прочесть в стандартной таблице для проверки зрения на пять строк больше. А один из них сумел увидеть на 10 строк больше, сообщили ученые.

Это первый случай, когда попытка восстановления зрения достигла подобных результатов у большого количества пациентов, подчеркнул старший автор исследования и заведующий кафедрой офтальмологии Медицинской школы Университета Питтсбурга Хосе-Ален Сахель.





Хосе-Ален Сахель старший автор исследования и заведующий кафедрой офтальмологии Медицинской школы Университета Питтсбурга Более 80% пациентов смогли читать буквы и слова, а некоторые из них читают целые страницы в книгах. Мы и представить себе не могли, что такое возможно.

Авторы исследования уточнили, что по мере развития ВМД зрение становится все более размытым из-за необратимого повреждения светочувствительных клеток в центральной части сетчатки. В здоровом глазу они захватывают свет из окружающей среды и преобразуют в импульсы электричества, потом отправляются к нервным клеткам, а затем в мозг через зрительный нерв.

"Хотя мы еще не можем восстановить полное зрение лишь с помощью имплантата, но исследуем методы, которые могли бы еще больше улучшить качество жизни людей", – рассказал Сахель.

Стоимость самого устройства и процедуры его имплантации пока не озвучена. В компании – разработчике инновации Science Corporation лишь заявили о желании установить "разумную и справедливую цену", чтобы максимально расширить круг потенциальных пользователей.

Революционная разработка?

Проблема имплантатов в том, что мозг может расшифровать не все полученные от них сигналы. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

"Например, когда у человека нет проблем со зрением, картинка передается в глаз, потом превращается в электрический сигнал, а мозг его расшифровывает. Имплантат, в свою очередь, помогает сформировать сигнал при помощи провода в подшитое устройство в головном мозге. Однако органу трудно распознать сигнал, поскольку он воспринимается как инородный", – сказал специалист.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог При географической атрофии новый имплантат стал бы хорошим средством, но сейчас разработка находится на стадии обсуждения. При лечении ВМД же применяется симптоматическое и поддерживающее лечение. Каждый случай уникален, и врач назначает разные препараты.

Он подчеркнул, что при подобных проблемах важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Также стоит регулярно проверяться у офтальмолога, чтобы начать лечение на ранней стадии, обратил внимание Куренков.

По словам эксперта, ухудшения состояния поможет избежать здоровый образ жизни. Нарушение режима сна и питания, наличие каких-либо заболеваний усугубляет течение болезни, добавил он.

Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко, в свою очередь, обратил внимание, что представленная технология – очередная версия развития подобных технологий.

"Мы давно знаем про имплантаты Argus, Argus II, в которых камера подключается к сетчатке электродами. Еще компания миллиардера Илона Маска Neuralink разрабатывала компьютерное зрение, которое посылает сигналы головному мозгу", – добавил он в беседе с Москвой 24.





Дмитрий Сагоненко врач-офтальмолог Нельзя сказать, что новая разработка ученых – прорывная технология, просто очередной этап развития. Однако в данном исследовании пациенты получают более высокое разрешение картинки, способны читать, а до этого имплантаты помогали лишь ориентироваться в пространстве.

При этом развитие болезни напрямую зависит от состояния сосудов сетчатки. В группе риска находятся люди с повышенным холестерином, артериальным давлением и сахарным диабетом, объяснил эксперт.

"Как правило, ВМД начинает развиваться после 50 лет. Но с болезнью можно столкнуться и раньше, если человек находится в группе риска и его глаза находятся слишком часто под воздействием ультрафиолета", – подчеркнул Сагоненко.

В целом, по болезням глаз человек обычно попадает в группу риска после 40, отметил специалист. С наступлением этого возраста он посоветовал раз в год записываться на прием к офтальмологу, проверять зрение, глазное давление и сетчатку.

Также в качестве профилактики нужно употреблять в пищу побольше клетчатки и защищать глаза от ультрафиолета, который может повредить сетчатку. Поэтому в солнечную погоду лучше носить утемненные очки или большие шляпы, особенно в горах и у водоемов, где есть отраженный свет, заключил офтальмолог.

