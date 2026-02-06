Песков заявил, что военачальники находятся под угрозой во время СВО

Фото: kremlin.ru

Военачальники, чиновники и другие специалисты находятся под угрозой во время СВО. Обеспечением их безопасности занимаются спецслужбы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, какие меры должны приниматься для защиты высокопоставленных лиц. Комментируя ситуацию с покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, Песков подчеркнул, что Владимир Путин получает доклады в связи в расследованием преступления.

"Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Попытка покушения на Алексеева была принята утром 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный открыл стрельбу по генералу, после чего скрылся. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Следователи начали изучать записи с камер видеонаблюдения и опрашивать очевидцев.

В свою очередь, столичная прокуратура взяла на контроль расследование преступления. Для координации правоохранителей на место происшествия прибыл прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.