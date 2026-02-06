Форма поиска по сайту

06 февраля, 14:30

Политика
Лавров: Россия готова к диалогу с США и оживлению работы в ОБСЕ на определенных условиях

Россия готова к диалогу с США и оживлению работы в ОБСЕ на определенных условиях – Лавров

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Россия готова к оживлению экономической работы в ОБСЕ при условии отсутствия какой-либо дискриминации при организации мероприятий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, Лавров отметил необходимость равных условий участия для всех делегаций и отсутствия ограничений по доступу к площадкам.

По словам министра, Россия также довела до руководства ОБСЕ позицию о том, что по всем направлениям работы организации на данный момент наблюдается застой.

Кроме того, глава дипведомства подчеркнул, что Москва выступает за диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, однако при наличии ответной реакции от Соединенных Штатов.

На данный момент, по его мнению, после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в российско-американских отношениях возник "вакуум".

"Наша позиция подробнейшим образом изложена в специальном заявлении, которое наше министерство огласило, и мы будем происходить из того, что в принципе Россия готова к любому развитию событий", – прокомментировал глава МИД.

Действие ДСНВ завершилось 5 февраля. Впервые за многие десятилетия Россия и США остались без каких-либо действующих договоренностей, регулирующих их стратегические арсеналы.

Ранее Владимир Путин выражал готовность России соблюдать ограничения договора еще год, но только при условии взаимности со стороны США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что после истечения срока ДСНВ Москва будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами.

Также Лавров указал на плачевную ситуацию на площадке ОБСЕ. В частности, бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не реагирует на беспредел украинских властей, а также правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии, которые принимают расистские законы и подвергают жестокой дискриминации местное русское население.

