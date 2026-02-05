Песков заявил, что РФ после завершения ДСНВ будет опираться на национальные интересы

Фото: kremlin.ru

Россия по истечении срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) прежде всего будет опираться на собственные национальные интересы, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также, по его словам, Россия сохранит ответственный подход к вопросам стратегической стабильности в области ядерных вооружений.

Представитель Кремля уточнил, что ДСНВ перестанет действовать по истечении сегодняшнего дня. Российская сторона, в свою очередь, выражает сожаление в связи с завершением его срока действия.

Вместе с тем Песков поделился, что инициатива Владимира Путина о сохранении ограничений на стратегические вооружения еще на год после истечения ДСНВ не была поддержана Соединенными Штатами.

Кроме того, он прокомментировал позицию Китая по вопросам контроля над вооружениями. Песков напомнил, что КНР не считает целесообразным свое участие в переговорах по ограничению ядерных арсеналов, поскольку свой потенциал оценивает как несопоставимый с российским и американским. По словам представителя Кремля, Москва с уважением относится к такой позиции Пекина.

ДСНВ между Россией и США вступил в силу в 2011 году и был продлен в 2021-м на 5 лет. Он устанавливал конкретные лимиты на количество развернутых носителей и боезарядов, а также обеспечивал важнейшую прозрачность через взаимные инспекции и обмен уведомлениями.

Однако его срок действия истек 5 февраля. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения. Эксперты считают, что истечение ДСНВ открывает период стратегической неопределенности.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявлял, что примет решение о дальнейших шагах по договору, когда "посчитает нужным".