Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 13:17

Политика

Песков заявил, что РФ после завершения ДСНВ будет опираться на национальные интересы

Фото: kremlin.ru

Россия по истечении срока договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) прежде всего будет опираться на собственные национальные интересы, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также, по его словам, Россия сохранит ответственный подход к вопросам стратегической стабильности в области ядерных вооружений.

Представитель Кремля уточнил, что ДСНВ перестанет действовать по истечении сегодняшнего дня. Российская сторона, в свою очередь, выражает сожаление в связи с завершением его срока действия.

Вместе с тем Песков поделился, что инициатива Владимира Путина о сохранении ограничений на стратегические вооружения еще на год после истечения ДСНВ не была поддержана Соединенными Штатами.

Кроме того, он прокомментировал позицию Китая по вопросам контроля над вооружениями. Песков напомнил, что КНР не считает целесообразным свое участие в переговорах по ограничению ядерных арсеналов, поскольку свой потенциал оценивает как несопоставимый с российским и американским. По словам представителя Кремля, Москва с уважением относится к такой позиции Пекина.

ДСНВ между Россией и США вступил в силу в 2011 году и был продлен в 2021-м на 5 лет. Он устанавливал конкретные лимиты на количество развернутых носителей и боезарядов, а также обеспечивал важнейшую прозрачность через взаимные инспекции и обмен уведомлениями.

Однако его срок действия истек 5 февраля. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения. Эксперты считают, что истечение ДСНВ открывает период стратегической неопределенности.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявлял, что примет решение о дальнейших шагах по договору, когда "посчитает нужным".

Срок действия ДСНВ между Россией и США истек 5 февраля

Читайте также


властьполитика

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика