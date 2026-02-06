Две украинские ракеты сбили над Орловской областью ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ночью над Орловской областью силы ПВО уничтожили две украинские ракеты. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в телеграм-канале губернатора региона Андрея Клычкова.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. При падении обломков повреждено остекление нескольких частных домов, также незначительный ущерб получил газопровод.

Благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено. На местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, уточнил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Брянской области комбинированный удар с применением систем реактивного залпового огня HIMARS, реактивных БПЛА самолетного типа, а также управляемых ракет большой дальности "Нептун".

Всего в результате атаки оказались повреждены 20 частных домов, а в одном из многоквартирных домов – 27 квартир. Также выбило окна в больнице.