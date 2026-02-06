Средства ПВО ночью уничтожили 38 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали 38 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что 26 дронов уничтожили над Брянской областью, 10 БПЛА сбили над Белгородской областью. Также по 1 беспилотнику перехватили над территорией Липецкой области и акваторией Черного моря.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Брянской области комбинированный удар с применением систем реактивного залпового огня HIMARS, реактивных БПЛА самолетного типа, а также управляемых ракет большой дальности "Нептун".

Всего в результате атаки оказались повреждены 20 частных домов, а в одном из многоквартирных домов – 27 квартир. Также выбило окна в больнице.

