06 февраля, 07:44Происшествия
Средства ПВО ночью уничтожили 38 БПЛА над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минувшей ночью средства ПВО ликвидировали 38 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что 26 дронов уничтожили над Брянской областью, 10 БПЛА сбили над Белгородской областью. Также по 1 беспилотнику перехватили над территорией Липецкой области и акваторией Черного моря.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Брянской области комбинированный удар с применением систем реактивного залпового огня HIMARS, реактивных БПЛА самолетного типа, а также управляемых ракет большой дальности "Нептун".
Всего в результате атаки оказались повреждены 20 частных домов, а в одном из многоквартирных домов – 27 квартир. Также выбило окна в больнице.