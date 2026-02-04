ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Брянской области комбинированный удар с применением систем реактивного залпового огня HIMARS, реактивных БПЛА самолетного типа, а также управляемых ракет большой дальности "Нептун". Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Силами ПВО были уничтожены ракеты "Нептун" и 11 беспилотников. Однако, рассказал губернатор, в поселке Глинищево Брянского района оказался полностью уничтожен жилой дом. Пострадала мирная жительница. Ее со множественными ранениями доставили в больницу, где медики оказали женщине необходимую помощь, добавил Богомаз.

По словам главы региона, всего в результате атаки оказались повреждены 20 частных домов, а в одном из многоквартирных домов – 27 квартир. Также выбило окна в больнице.

В Бежицком районе Брянска осколками задето три автомобиля. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб для обследования территории.

Ранее ВСУ атаковали FPV-дроном частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате детонации пострадали трое мирных жителей, среди них один ребенок. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Повреждены оказались фасад и остекление дома. Также пострадали два автомобиля.

