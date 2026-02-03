Три человека погибли при ударе ВСУ по МФЦ и магазину в Новой Каховке

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию МФЦ и магазину в Новой Каховке Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Есть погибшие – три человека, в том числе сотрудник администрации. Есть раненые, им оказывается медицинская помощь", – написал он.

Ранее в результате обстрела украинскими беспилотниками села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области погиб гражданский. Удар пришелся на автомобиль, мужчина скончался от полученных повреждений.

Также в Брянской области мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Новый Ропск. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медпомощь.