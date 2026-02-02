Два человека погибли в Старом Осколе после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Двое мирных жителей погибли в результате ночной атаки беспилотников на Старый Оскол в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из дронов нанес удар по частному дому, в результате чего он загорелся. Возгорание привело к частичному обрушению здания. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух человек.

"Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе. Выражаю искренние соболезнования", – написал Гладков в телеграм-канале.

В результате атаки БПЛА в Старом Осколе также были выбиты окна в трех многоквартирных домах и поврежден один автомобиль. На всех местах ЧП находятся оперативные службы.

Ранее мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Новый Ропск Брянской области. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.