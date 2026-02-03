ТАСС: троих пострадавших в аварии с микроавтобусом доставили санавиацией в Красноярск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Трое из семи госпитализированных после ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае были доставлены бортами санавиации в Красноярск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, также планируется доставить в Красноярск еще одного пострадавшего. В данный момент медики ожидают стабилизации его состояния.

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" 2 февраля. Водитель Iveco буксировал модульный дом. В этот момент прицеп отсоединился и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью".

Согласно последней информации, в аварии погибли пять человек, трое из них – дети. Также пострадали еще семь детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Водителя грузовика задержали.