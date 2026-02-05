05 февраля, 12:46Политика
Песков отказался комментировать сообщения о якобы визите советника Макрона в Москву
Фото: kremlin.ru
Кремль не будет ни подтверждать, ни опровергать сообщения о якобы рабочем визите советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Елисейский дворец не стал комментировать информацию, и российская сторона действует "из чувства солидарности".
В начале января французский лидер выразил намерение как можно скорее поговорить с Путиным. Европейские страны, по сообщениям СМИ, поддержали эту инициативу, а также предложения итальянского премьера Джорджи Мелони о налаживании диалога с Москвой.
Российский МИД, в свою очередь, рекомендовал Макрону использовать официальные каналы связи для выражения своей заинтересованности в переговорах с главой РФ, если таковая действительно существует.