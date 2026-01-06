Макрон заявил о намерении установить контакт с Путиным в скором времени

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести разговор с Владимиром Путиным как можно скорее. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2.

"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе", – подчеркнул глава страны.

Макрон добавил, что контакт может состояться в ближайшие недели.

Ранее Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после завершения конфликта. При этом конкретные обязательства стран в нее не вошли.

По словам польского премьера Дональда Туска, договоренности о конкретных гарантиях от каждого государства находятся на уровне черновиков. Общая позиция будет готова до конца месяца.

При этом Литва выразила готовность направить на Украину до 150 военных с вооружением и боевой техникой в рамках гарантий безопасности. Советник президента страны Аста Скайсгирите подчеркнула, что на Западе обсуждают модель предоставления Украине гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет.

