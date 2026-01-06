Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 23:33

Политика

Макрон заявил о намерении установить контакт с Путиным в скором времени

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести разговор с Владимиром Путиным как можно скорее. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2.

"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе", – подчеркнул глава страны.

Макрон добавил, что контакт может состояться в ближайшие недели.

Ранее Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после завершения конфликта. При этом конкретные обязательства стран в нее не вошли.

По словам польского премьера Дональда Туска, договоренности о конкретных гарантиях от каждого государства находятся на уровне черновиков. Общая позиция будет готова до конца месяца.

При этом Литва выразила готовность направить на Украину до 150 военных с вооружением и боевой техникой в рамках гарантий безопасности. Советник президента страны Аста Скайсгирите подчеркнула, что на Западе обсуждают модель предоставления Украине гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет.

Читайте также


политика

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика