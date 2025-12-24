Макрон обвинил США в запугивании на фоне санкций против ряда европейцев

Фото: ТАСС/AP/Dimitar Dilkoff

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в адрес США в связи с введением санкций против ряда европейцев, назвав это решение запугиванием.

"Франция осуждает решения США об ограничении виз для (экс-еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка. – Прим. ред.) Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей", – написал французский лидер в соцсети X.

По его словам, данные меры являются актом принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета.

Макрон также добавил, что закон Евросоюза о цифровых услугах (DSA) используется для обеспечения честной конкуренции между платформами и никак не затрагивает третьи страны.

Штаты ввели визовые ограничения в отношении ряда европейцев, так как, по версии Вашингтона, все они причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. В частности, Бретона в Вашингтоне назвали "идейным вдохновителем" DSA.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предположил, что запрет на въезд в Соединенные Штаты для 5 европейских активистов может затронуть председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Он иронично предложил ей обменяться американскими санкциями, которые были введены при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.