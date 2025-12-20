Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций РФ и Африке

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя вопросы о влиянии санкционных угроз в отношении РФ и ее африканских партнеров, процитировал закон Ньютона.

"Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии", – заявил он по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

Лавров отметил, что тема санкций США и ЕС на форуме детально не обсуждалась. По его словам, Россия предпочитает "не сокрушаться", а, наоборот, сосредотачивать внимание на согласовании рабочих механизмов, которые обезопасят торгово-экономические связи и сделают их независимыми "от незаконных действий тех, кто в нарушение всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления".

Глава МИД также подчеркнул, что РФ и страны Африки по итогам конференции договорились укреплять сотрудничество в сфере политики и безопасности.

"В том числе с этой целью рекомендовано установить рабочие отношения между Африканским союзом и Организацией договора коллективной безопасности", – уточнил он.

Как добавил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, министры в ходе конференции согласовали план совместных действий на период с 2026 по 2029 год, а также подвели итоги предыдущего этапа. Кроме того, стороны достигли понимания по ряду вопросов, в числе которых – противодействие терроризму и поддержка стабильности внутри африканских государств.

Также, по его словам, РФ и страны Африки договорились о "развитии отношений и проведении политических консультаций на основе норм международного права и принципа невмешательства во внутренние дела государств".

Ранее в Москве прошел круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы". Одним из спикеров стал сенатор РФ Андрей Чернышев, который указал на намерение столицы развивать всестороннее сотрудничество с африканскими странами. По его мнению, Африка сегодня является одним из ключевых центров силы.