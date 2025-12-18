Лавров прибыл в Египет для участия в конференции "Россия – Африка"

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Каир для участия во второй министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка". Мероприятия пройдут 19–20 декабря, сообщает РИА Новости.

На встрече соберутся главы МИД, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента. Они обсудят актуальные международные темы и вопросы российско-африканской повестки.

Особое внимание уделят развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия. Кроме того, у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч с африканскими коллегами.

В октябре в Москве прошел круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы". В ходе мероприятия сенатор Андрей Чернышев указал на намерение РФ развивать всестороннее сотрудничество с африканскими странами. По его словам, материк в настоящее время является одним из ключевых центров силы.

Представитель администрации российского президента по общественным проектам Алексей Клещев добавил, что укрепление связи с Африкой является основной задачей внешней политики России.