Президент Мозамбика планирует посетить Москву в 2026 году

Фото: AP Photo/Carlos Uqueio

Президент Мозамбика Даниэль Шапу планирует посетить Москву в начале 2026 года. Об этом глава государства сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, в ходе рабочей поездки он хочет пересмотреть несколько инструментов и соглашений между двумя странами с упором на экономику.

Шапу подчеркнул, что Мозамбик и Россия долгие годы сотрудничали в сфере обучения, в образовательном секторе страны продолжают работать российские специалисты, а многие мозамбикцы обучаются в РФ. Однако сейчас Мозамбик хочет сосредоточиться на экономическом сотрудничестве.

Ранее посол африканского государства в России Жозе Матеуш Муария Катупха заявил, что Мозамбик испытывает большой интерес к запуску прямых рейсов в Москву и другие города страны. Дипломат добавил, что ему бы очень хотелось увидеть рейсы "Аэрофлота" из Москвы или Минеральных Вод в столицу Мозамбика Мапуту.