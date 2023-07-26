Путин отметил стремление стран Африки к социально-экономической стабильности

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Россия приветствует стремление стран Африки к социально-экономической стабильности и прогрессу. Это следует из приветственной речи Владимира Путина лидерам африканских стран в преддверии саммита "Россия – Африка", сообщает Life.ru.

В обращении главы государства также говорится, что сегодня государства Африки претендуют стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира. На фоне этого Россия намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.

Саммит "Россия – Африка" пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. В ходе него Россия намерена предложить африканским партнерам варианты решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что на саммите "Россия – Африка" Владимир Путин проведет несколько отдельных встреч с каждым из лидеров африканских стран. Всего на саммит должны прибыть 17 глав государств Африканского континента, а лично с Путиным проведут переговоры президенты Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Египта, Ливии, Камеруна, руководители Мозамбика и другие.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"